Экономика РБ


WILDBERRIES В 6 РАЗ СНИЗИЛА ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПЛАТЕЖ ДЛЯ НОВЫХ ПРОДАВЦОВ


14:43 19.09.2025

Стать продавцом на Wildberries теперь гораздо проще. Для белорусов, решивших зарегистрироваться в качестве партнера маркетплейса, размер лицензионного платежа стал ниже в шесть раз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, лицензионный платеж в размере 5 тыс. российских рублей (ранее - 30 тыс.руб) вносится новыми продавцами при регистрации личного кабинета на портале WB Партнеры. Это позволяет убедиться, что продавец регистрируется на платформе с реальным намерением вести бизнес. В Беларуси размер лицензионного платежа эквивалентен сумме в национальной валюте и вместо 1100 белорусских рублей теперь равен 183 рублям.

Деньги в виде бонусов сразу зачисляются на баланс рекламного кабинета и превращаются в стартовый бюджет, который продавцы могут потратить для продвижения своих товаров. Существенное снижение входного порога на Wildberries для малого бизнеса - это шанс быстрого старта в преддверии высокого сезона.

К слову, в период высоких продаж компания стремится дополнительно усилить логистическую инфраструктуру. С 18 сентября белорусские продавцы могут отгружать свои товары не только на склады и сортировочные центры, но и сразу на ПВЗ.

Чтобы избежать очередей и дополнительных издержек на СЦ в Щомыслице, команда Wildberries в Беларуси рекомендует партнерам свободно отгружать товары на сортировочные центры Бреста, Гомеля, Гродно и Орши. Также продавцы, работающие по модели FBS, могут отгружать товары сразу на пункты выдачи заказов, которые можно найти по ссылке
