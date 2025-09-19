МТС поддержал Дни города в Минске, Гродно и Гомеле, усилив сеть в местах массового скопления людей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, дополнительные мощности были задействованы на главных городских праздниках, чтобы сотни тысяч белорусов могли оставаться на связи, делиться впечатлениями и публиковать контент в реальном времени.

В Минске штатная инфраструктура была дополнительно усилена двумя передвижными базовыми станциями возле Дворца спорта и стелы «Минск — город-герой». По одной передвижной станции были задействованы в районе гродненской площади Ленина и в периметре Гомельского Дворцово-паркового ансамбля.

В столице в местах главных праздничных мероприятий в минувшие выходные мобильной связью воспользовались более 180 тысяч абонентов, в Гомеле — почти 60 тысяч, а в Гродно неделей ранее — свыше 130 тысяч. Пользователи в сумме проговорили почти 750 тысяч минут и использовали более 20 Тб интернет-трафика, отправляя сообщения, фото и видео прямо с места событий.

Мероприятия по усилению сети также позволили абонентам и других операторов пользоваться связью четвертого поколения. Это стало возможным благодаря оборудованию единого инфраструктурного оператора beCloud на передвижных базовых станциях МТС.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Пользователей обслуживают почти 20 тысяч базовых станций с охватом более 98% территории страны.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 19 сентября.