В Тюмени состоялось заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Республикой Беларусь и Тюменской областью России, сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра энергетики Константин Аношенко.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества. В числе ключевых направлений – промышленность, сельское хозяйство, нефтегазовый сектор, наука и технологии, развитие межрегиональных связей

Как отметил Константин Аношенко, Беларусь готова наращивать поставки сельскохозяйственной, автомобильной и коммунальной техники, лифтового оборудования, а также участвовать в региональных программах развития в сферах строительства, инфраструктуры и агропромышленного комплекса.

По итогам заседания согласована к подписанию дорожная карта по развитию научно-технологического сотрудничества Республики Беларусь и Тюменской области на 2026-2028 годы.