|19.09.2025
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ И ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИИ РАСШИРЯЮТ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
13:41 19.09.2025
В Тюмени состоялось заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Республикой Беларусь и Тюменской областью России, сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра энергетики Константин Аношенко.
Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества. В числе ключевых направлений – промышленность, сельское хозяйство, нефтегазовый сектор, наука и технологии, развитие межрегиональных связей
Как отметил Константин Аношенко, Беларусь готова наращивать поставки сельскохозяйственной, автомобильной и коммунальной техники, лифтового оборудования, а также участвовать в региональных программах развития в сферах строительства, инфраструктуры и агропромышленного комплекса.
По итогам заседания согласована к подписанию дорожная карта по развитию научно-технологического сотрудничества Республики Беларусь и Тюменской области на 2026-2028 годы.
