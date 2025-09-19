Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов в составе правительственной делегации принимает участие в 18-м заседании Белорусско-Таджикской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое проходит в Душанбе.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, программа визита насыщенная: запланированы двусторонние переговоры, рабочие встречи с представителями бизнеса и посещение предприятий Таджикистана. В составе белорусской делегации — компании из сферы перерабатывающей и машиностроительной промышленности, племенного животноводства и семеноводства.

Уже в ходе работы комиссии предприятия агропромышленного комплекса Беларуси заключили более десятка контрактов на общую сумму свыше 16 миллионов долларов США. Подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве, открывающие новые перспективы для долгосрочных поставок продукции.

За январь–июль 2025 года товарооборот между странами в сфере продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья достиг 152% к уровню аналогичного периода 2024 года, при этом объём экспорта белорусской продукции вырос до 154%.

Основу экспорта составляют мясо и мясопродукты — рост в 7,2 раза, яйца и яйцепродукты — увеличение в 4 раза, сахар, молочная продукция, живой крупный рогатый скот. В потоке импорта — поставки сухофруктов и арахиса, которые пользуются спросом на белорусском рынке.

Стороны определили взаимные интересы для дальнейшего расширения обмена: Беларусь готова наращивать поставки продовольственных товаров, сельхозтехники и племенного КРС.

Для белорусских производителей также перспективны поставки из Таджикистана свежих и консервированных фруктов и овощей, орехов, фруктовых пюре.

Сотрудничество охватывает не только торговлю, но и глубокое взаимодействие в научной, образовательной и производственной сферах: совместные проекты в растениеводстве и животноводстве,

обмен опытом в области ветеринарии и селекции, подготовка специалистов через систему аграрного образования.

Эти связи способствуют укреплению продовольственной безопасности и технологической независимости обеих стран.

Заключённые сделки и намеченные проекты подтверждают: экономическое партнёрство между Беларусью и Таджикистаном стремительно развивается, сферы взаимодействия расширяются. Работа продолжается с конкретными результатами и ориентиром на будущее.