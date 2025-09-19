ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И ТАДЖИКИСТАН ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ $16 МЛН


13:33 19.09.2025

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов в составе правительственной делегации принимает участие в 18-м заседании Белорусско-Таджикской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое проходит в Душанбе.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, программа визита насыщенная: запланированы двусторонние переговоры, рабочие встречи с представителями бизнеса и посещение предприятий Таджикистана. В составе белорусской делегации — компании из сферы перерабатывающей и машиностроительной промышленности, племенного животноводства и семеноводства.

Уже в ходе работы комиссии предприятия агропромышленного комплекса Беларуси заключили более десятка контрактов на общую сумму свыше 16 миллионов долларов США. Подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве, открывающие новые перспективы для долгосрочных поставок продукции.

За январь–июль 2025 года товарооборот между странами в сфере продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья достиг 152% к уровню аналогичного периода 2024 года, при этом объём экспорта белорусской продукции вырос до 154%.

Основу экспорта составляют мясо и мясопродукты — рост в 7,2 раза, яйца и яйцепродукты — увеличение в 4 раза, сахар, молочная продукция, живой крупный рогатый скот. В потоке импорта — поставки сухофруктов и арахиса, которые пользуются спросом на белорусском рынке.

Стороны определили взаимные интересы для дальнейшего расширения обмена: Беларусь готова наращивать поставки продовольственных товаров, сельхозтехники и племенного КРС.

Для белорусских производителей также перспективны поставки из Таджикистана свежих и консервированных фруктов и овощей, орехов, фруктовых пюре.

Сотрудничество охватывает не только торговлю, но и глубокое взаимодействие в научной, образовательной и производственной сферах: совместные проекты в растениеводстве и животноводстве,

обмен опытом в области ветеринарии и селекции, подготовка специалистов через систему аграрного образования.

Эти связи способствуют укреплению продовольственной безопасности и технологической независимости обеих стран.

Заключённые сделки и намеченные проекты подтверждают: экономическое партнёрство между Беларусью и Таджикистаном стремительно развивается, сферы взаимодействия расширяются. Работа продолжается с конкретными результатами и ориентиром на будущее.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2025
валюта курс
EUR 3.5781
USD 3.0430
RUB 3.6396
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5700 +0.0164
USD 3.0430 -0.0064
RUB 3.6396 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5650 3.5720
USD 3.0280 3.0350
RUB 3.6300 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 19.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 98.0500 98.3000
USD/RUB 83.3000 83.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте