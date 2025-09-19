ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,007 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


12:33 19.09.2025

В Беларуси на 19 сентября намолочено 9,007 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 260 млн.тонн, Гродненская – 1 744 млн.тонн, Брестская – 1 684 млн.тонн, Могилевская – 1 265 млн.тонн, Гомельская – 1 051 млн.тонн, Витебская – 1,003 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99 % площадей, что составляет 2 395 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 666 тысяч тонн – 95 % от плана

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 549 тыс.га или 37 % запланированного

Заготовлено льнотресты 99 тысяч тонн, урожайностью 45 ц/га, что выше прошлогодней на 11,1 ц/га

Сахарная свекла убрана с 24 % площадей, что составляет 26 тысяч гектаров. Накопано 1 миллион 230 тысяч тонн корнеплода средней урожайностью 471 ц/га, что выше прошлогодней на 28,3 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 25 % площадей, что составляет 238 тысяч гектаров

Заготовлено сена 510 тыс.т. – 71% плана. Сенажа – 13 млн. 445 тыс. тонн – 96% плана.

Травяных кормов заготовлено 5 млн. 569 тыс.т. – 55% плана

Картофеля в стране накопано 225 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 340 ц/га, что выше прошлогодней на 30,4 ц/га
