|19.09.2025
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,007 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
12:33 19.09.2025
В Беларуси на 19 сентября намолочено 9,007 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 260 млн.тонн, Гродненская – 1 744 млн.тонн, Брестская – 1 684 млн.тонн, Могилевская – 1 265 млн.тонн, Гомельская – 1 051 млн.тонн, Витебская – 1,003 млн.тонн
Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99 % площадей, что составляет 2 395 тысяч гектаров
Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 ц/га
Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 666 тысяч тонн – 95 % от плана
Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 549 тыс.га или 37 % запланированного
Заготовлено льнотресты 99 тысяч тонн, урожайностью 45 ц/га, что выше прошлогодней на 11,1 ц/га
Сахарная свекла убрана с 24 % площадей, что составляет 26 тысяч гектаров. Накопано 1 миллион 230 тысяч тонн корнеплода средней урожайностью 471 ц/га, что выше прошлогодней на 28,3 ц/га
Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 25 % площадей, что составляет 238 тысяч гектаров
Заготовлено сена 510 тыс.т. – 71% плана. Сенажа – 13 млн. 445 тыс. тонн – 96% плана.
Травяных кормов заготовлено 5 млн. 569 тыс.т. – 55% плана
Картофеля в стране накопано 225 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 340 ц/га, что выше прошлогодней на 30,4 ц/га
