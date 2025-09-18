|О компании
|19.09.2025
Экономика РБ
МТЗ ОТКРЫЛ ПЕРВУЮ В СТОЛИЦЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МАСТЕРСКУЮ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ
11:44 19.09.2025
Учащиеся трех столичных колледжей будут проходить обучение в учебно-производственной мастерской, открытой сегодня на Минском тракторном заводе, передает корреспондент «Трактор.бел».
«Проект является знаковым не только для Минского тракторного завода, но и для всей страны. Ребята получат реальный опыт работы с современными технологиями и оборудованием. Это поможет воспитать квалифицированных специалистов, готовых сразу включиться в производственный процесс. Убежден, что такое сотрудничество укрепит связь образования и промышленности, обеспечит будущее предприятия и всей отрасли», — подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МТЗ» Андрей Базылюк.
В начале 2025 года Мингорисполком принял решение об открытии учебно-производственных площадок на базе ряда предприятий. В мастерской, созданной на базе механического цеха № 5 МТЗ, учащихся будут готовить по специальности «Эксплуатация и наладка автоматизированного оборудования машиностроительного производства».
В нынешнем сезоне учебно-производственная мастерская примет около 90 учащихся, но в будущем число планируется удвоить. Совмещать теорию и практику ребята будут по четырем специальностям: оператор станков с ПУ, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, слесарь МСР, контролер станочных и слесарных работ.
