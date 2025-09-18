ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТЗ ОТКРЫЛ ПЕРВУЮ В СТОЛИЦЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МАСТЕРСКУЮ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ


11:44 19.09.2025

Учащиеся трех столичных колледжей будут проходить обучение в учебно-производственной мастерской, открытой сегодня на Минском тракторном заводе, передает корреспондент «Трактор.бел».

«Проект является знаковым не только для Минского тракторного завода, но и для всей страны. Ребята получат реальный опыт работы с современными технологиями и оборудованием. Это поможет воспитать квалифицированных специалистов, готовых сразу включиться в производственный процесс. Убежден, что такое сотрудничество укрепит связь образования и промышленности, обеспечит будущее предприятия и всей отрасли», — подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МТЗ» Андрей Базылюк.

В начале 2025 года Мингорисполком принял решение об открытии учебно-производственных площадок на базе ряда предприятий. В мастерской, созданной на базе механического цеха № 5 МТЗ, учащихся будут готовить по специальности «Эксплуатация и наладка автоматизированного оборудования машиностроительного производства».

В нынешнем сезоне учебно-производственная мастерская примет около 90 учащихся, но в будущем число планируется удвоить. Совмещать теорию и практику ребята будут по четырем специальностям: оператор станков с ПУ, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, слесарь МСР, контролер станочных и слесарных работ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2025
валюта курс
EUR 3.6100
USD 3.0494
RUB 3.6439
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5536 -0.0415
USD 3.0494 +0.0075
RUB 3.6439 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5650 3.5850
USD 3.0260 3.0370
RUB 3.6300 3.6420
подробнее

Конвертация в банках
на 19.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1850
EUR/RUB 98.0000 98.7000
USD/RUB 82.9000 83.6000
подробнее
