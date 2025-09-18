На общественное обсуждение вынесен проект указа «О совершенствовании регулирования потребительского рынка».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект указа направлен на обеспечение защиты интересов личности, общества и государства в сфере торговли, в том числе с использованием сети Интернет, создания условий для добросовестной конкуренции, в том числе путем выравнивания условий осуществления предпринимательской деятельности для белорусских и иностранных интернет-магазинов и интернет-площадок, для онлайн торговли и традиционной розницы, и повышения качества оказываемых услуг.

Проектом указа предлагается:

1. владельцам интернет-площадок предоставить право оказывать услуги интернет-площадки в Республике Беларусь только после включения сведений о них в Торговый реестр. Владельцам иностранных интернет-площадок – только в случае создания в Республике Беларусь юридического лица и включения сведений о нем в качестве владельца интернет-площадки в Торговый реестр;

2. установить основные требования к владельцам интернет-площадок, в том числе обязанность владельца интернет-площадки исполнять обязанности продавца-нерезидента, размещающего на интернет-площадке предложения о продаже товаров (реализующего товары), предусмотренные законодательством Республики Беларусь о защите прав потребителей для продавца;

3. предоставить право МАРТ в установленном порядке принимать решения об ограничении доступа к интернет-площадкам в случае несоблюдения требований, предусмотренных в проекте указа;

4. установить обязанность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю через интернет-магазин, разрабатывать, утверждать и согласовывать с соответствующими уполномоченными органами перечень товаров, обязательных к наличию для реализации через интернет-магазин и обеспечить постоянное или в течение определенного периода (сезона) наличие на сайте интернет-магазина предложений о продаже таких товаров;

5. снять запрет на размещение (распространение) рекламы алкогольных напитков, табачных изделий, нетабачных никотиносодержащих изделий, жидкостей для электронных систем курения, электронных систем курения, систем для потребления табака, реализуемых в магазинах беспошлинной торговли, на сайтах владельцев таких магазинов в сети Интернет;

6. установить правила формирования отпускных цен на товары, реализуемые на экспорт, и реимпортированные товары;

7. установить обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, представлять государственным органам, проводящим мониторинг соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании, документы, обосновывающие расчет розничных цен на товары, в отношении, которых введено государственное ценовое регулирование.

Действие указа будет распространяться на владельцев интернет-площадок, субъектов, осуществляющих розничную торговлю через интернет-магазин, и производителей товаров, поставляющих товары на экспорт.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 сентября 2025 г. включительно.