Экономика РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 3,5%

10:32 19.09.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-августе 2025 года в текущих ценах составил 58,9 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 3,5% к уровню января-августа 2024 г.