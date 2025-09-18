ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БУТБ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ


10:02 19.09.2025

В целях создания благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота и более активного использования биржевых инструментов в экспортно-импортной деятельности заключено соглашение о сотрудничестве между Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) и Торгово-промышленной палатой Камчатского края, сообщает пресс-служба БУТБ.

Церемония подписания документа состоялась в рамках визита в Петропавловск-Камчатский официальной делегации Республики Беларусь во главе с Министром антимонопольного регулирования и торговли Артуром Карповичем.

Биржевая торговля Беларуси и Камчатки началась совсем недавно, и объемы сделок пока небольшие. В связи с этим, по словам председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, первостепенными задачами на ближайшую перспективу являются увеличение пула участников биржевых торгов из Камчатского края и расширение ассортимента товаров, которые реализуются через биржу в обоих направлениях.

«Камчатка — совершенно новый для нас регион торговли. Первая сделка по продаже белорусских мясопродуктов в этот регион была заключена лишь в августе текущего года, поэтому впереди серьезный пласт работы, который мы совместно с Торгово-промышленной палатой Камчатского края будем постепенно осваивать. Безусловно, в приоритете рост количества аккредитованных компаний, так как на сегодняшний день их только две, а также обеспечение положительной динамики товарооборота путем вывода на торги новых востребованных товарных позиций. В частности, для Камчатки будут интересны белорусские молокопродукты, комбикорма, консервированная плодоовощная продукция и товары промышленного назначения, а для Беларуси — цветные металлы, мороженая рыба и кормовая рыбная мука. Соответственно, рассчитываем на помощь ТПП в привлечении регионального бизнеса на нашу электронную платформу», — рассказал руководитель БУТБ.

В свою очередь президент ТПП Камчатского края Дмитрий Коростелев обратил внимание на роль биржевой площадки в упрощении доступа местных товаропроизводителей на рынок Беларуси и третьих стран. Речь идет, прежде всего, о субъектах малого и среднего предпринимательства, для которых БУТБ может стать альтернативой традиционным каналам сбыта и закупки товаров.

«Наша организация объединяет свыше сотни компаний из различных отраслей экономики Камчатского края. В основном это малый и средний бизнес, включая производителей продукции, которая пользуется повышенным спросом за рубежом. Уверен, что при содействии биржи и благодаря ее цифровой инфраструктуре наши предприниматели смогут не только эффективно работать на белорусском рынке, но и в целом расширят географию своих деловых партнеров», — подчеркнул глава ТПП Камчатского края.
