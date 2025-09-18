|О компании
|19.09.2025
Экономика РБ
ПОГРАНИЧНИКИ ПОЛУЧИЛИ ПАРТИЮ НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
09:45 19.09.2025
На территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» 18 сентября состоялась торжественная церемония передачи пограничникам новых грузовых автомобилей ГАЗ С41А23-3В.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, техника была передана на безвозмездной основе от ЗАО «Управляющая компания холдинга» «БелГАЗавтосервис».
«Все автомобили будут направлены в подразделения, непосредственно охраняющие Государственную границу. Это позволит еще эффективнее выполнять стоящие перед нами задачи», – подчеркнул заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Игорь Гутник.
