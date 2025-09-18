За январь-июль 2025 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций г. Минска (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов) составила 8,3%, рентабельность продаж – 6,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, дебиторская задолженность на 1 августа 2025 г. составила 41,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3 млрд. рублей, или 7,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2025 г. составила 44 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,7 млрд. рублей, или 6,2% от общего объема кредиторской задолженности.