За последние пять лет объем взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольственного сырья между Беларусью и странами СНГ вырос более чем на 30%.

При этом более 80% экспорта белорусской пищевой продукции направляется на рынки стран Содружества, что делает СНГ стратегическим партнером в обеспечении продовольственной безопасности. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов на заседании Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ в Душанбе, сообщает Telegram-канал Правительства.

Юрий Горлов подчеркнул, что продовольственная безопасность сегодня - это фундамент государственности и суверенитета каждой страны:

Сложившиеся за годы сотрудничества традиционные и эффективные механизмы взаимодействия между странами СНГ приобретают особую значимость в современных условиях. Они способны обеспечить устойчивость агропромышленного комплекса и повысить устойчивость нашего агропромышленного комплекса перед внешними вызовами.

В работе Совета также приняло участие руководство аграрных ведомств Армении, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Обсуждение было сосредоточено на ключевых направлениях торгово-экономического взаимодействия в агропромышленной сфере и ходе реализации инициатив высших органов СНГ. Особое внимание на заседании было уделено развитию научно-технического и образовательного сотрудничества