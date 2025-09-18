|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ОБЪЕМ ВЗАИМНЫХ ПОСТАВОК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И СТРАНАМИ СНГ ЗА 5 ЛЕТ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30%
17:12 18.09.2025
За последние пять лет объем взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольственного сырья между Беларусью и странами СНГ вырос более чем на 30%.
При этом более 80% экспорта белорусской пищевой продукции направляется на рынки стран Содружества, что делает СНГ стратегическим партнером в обеспечении продовольственной безопасности. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов на заседании Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ в Душанбе, сообщает Telegram-канал Правительства.
Юрий Горлов подчеркнул, что продовольственная безопасность сегодня - это фундамент государственности и суверенитета каждой страны:
Сложившиеся за годы сотрудничества традиционные и эффективные механизмы взаимодействия между странами СНГ приобретают особую значимость в современных условиях. Они способны обеспечить устойчивость агропромышленного комплекса и повысить устойчивость нашего агропромышленного комплекса перед внешними вызовами.
В работе Совета также приняло участие руководство аграрных ведомств Армении, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Обсуждение было сосредоточено на ключевых направлениях торгово-экономического взаимодействия в агропромышленной сфере и ходе реализации инициатив высших органов СНГ. Особое внимание на заседании было уделено развитию научно-технического и образовательного сотрудничества
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2025
Курсы в банках
на 18.09.2025
Конвертация в банках
на 18.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте