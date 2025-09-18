В Брестском государственном техническом университете к началу нового учебного года открылась учебная лаборатория, в которой студенты смогут отрабатывать навыки работы с системами защиты информации и противодействия киберугрозам. Стратегическим партнером учебного заведения в реализации этого проекта выступила «Лаборатория Касперского» — лидер в области разработки программного обеспечения для информационной безопасности и цифровой приватности.

Брест стал первым из областных городов Беларуси, где была открыта такая лаборатория.

«В последнее время вопрос технологического суверенитета для нашей страны приобретает все большую актуальность. Добиться его невозможно без обеспечения кибербезопасности. Поэтому так важно, что сегодня мы совместно с Kaspersky открываем учебную лабораторию, где наши молодые специалисты получат понимание тех вызовов, с которыми им предстоит работать — в первую очередь в реальном секторе экономики, на предприятиях, чтобы обезопасить движение финансовых потоков и другие критически важные данные. Уверен, что создание этой лаборатории станет важным шагом в обеспечении безопасности всех отраслей экономики Республики Беларусь», — заявил глава администрации Московского района г. Бреста Александр Прадун.

В учебной лаборатории, которая рассчитана на 15 рабочих мест, учебный процесс будет построен вокруг программного обеспечения от «Лаборатории Касперского».

«Сегодня количество кибератак, которым подвергаются компании и предприятия в Беларуси, исчисляется десятками миллионов в год. Фишинг, вирусы-шифровальщики, похищение чувствительной для бизнеса информации с зараженных устройств — то, с чем чаще всего сталкиваются пользователи и чему помогают противостоять решения от “Лаборатории Касперского”. Однако само по себе программное обеспечение — это еще не все. Без наличия высококвалифицированных специалистов, умеющих грамотно выстраивать системы безопасности и пользоваться имеющимися в их распоряжении инструментами, полноценная защита корпоративных данных невозможна. Вот почему мы сотрудничаем с Брестским государственным техническим университетом в вопросах подготовки будущих профессионалов и делаем все возможное, чтобы вместе с дипломами они получили еще и необходимые практические знания и навыки, основанные на прогрессивных разработках и проверенных надежных решениях», — прокомментировал представитель Kaspersky в Беларуси Дмитрий Кудревич.

В новой учебной лаборатории будут заниматься студенты факультета электронно-информационных систем, чьи будущие профессии связаны с управлением информацией и ее защитой в компьютерных системах, искусственным интеллектом и анализом данных, программной инженерией и другими актуальными направлениями.

«Наш университет как одно из ведущих учреждений высшего образования в Брестской области стремится развивать свои учебные программы в русле последних технологических трендов и с учетом актуальных потребностей наших предприятий. IT-отрасль — не исключение: специалисты, которых мы выпускаем, должны быть максимально полно подготовлены к любым вызовам и владеть практикой не хуже, чем теорией. Новая учебная лаборатория обеспечит практическую базу для реализации широкого спектра обучающих программ и проектов по направлениям, связанных с информационной безопасностью.

Решения Kaspersky зарекомендовали себя как одни из самых надежных и эффективных в мировой индустрии кибербезопасности. И мы уверены, что с их помощью наши студенты будут готовы противодействовать любым современным киберугрозам — а значит, станут не просто квалифицированными, но и востребованными на рынке труда специалистами», — отметил ректор Брестского государственного технического университета Сергей Касперович.

Студенты, обучающиеся в лаборатории получат практические знания и навыки работы с системами защиты информации, мониторинга безопасности и анализа инцидентов. Они научатся выявлять угрозы, анализировать события безопасности и использовать современные инструменты для защиты компьютерных систем. Помимо специалистов по информационной безопасности, заниматься здесь смогут и другие студенты, интересующиеся вопросами кибербезопасности, что позволит университету развивать междисциплинарный подход к обучению и развивать профессиональные компетенции своих выпускников.