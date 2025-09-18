ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 13,1%


14:31 18.09.2025

составил 21 665,5 млн. рублей, или 113,1% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,2% розничного товарооборота города Минска, в январе – августе 2025 г. составил 21 265,7 млн. рублей, или 113,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – августе 2025 г. составил 67 374,4 млн. рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – августе 2025 г. составил 2 285 млн. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2025
валюта курс
EUR 3.6100
USD 3.0494
RUB 3.6439
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5536 -0.0415
USD 3.0494 +0.0075
RUB 3.6439 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5900
USD 3.0220 3.0340
RUB 3.6250 3.6430
подробнее

Конвертация в банках
на 18.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1890
EUR/RUB 98.0000 98.8000
USD/USD 82.8000 83.3000
подробнее
