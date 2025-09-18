составил 21 665,5 млн. рублей, или 113,1% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,2% розничного товарооборота города Минска, в январе – августе 2025 г. составил 21 265,7 млн. рублей, или 113,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – августе 2025 г. составил 67 374,4 млн. рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – августе 2025 г. составил 2 285 млн. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.