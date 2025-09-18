|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ КОМИТЕТОМ ГОСКОНТРОЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКС МОГИЛЕВСКОГО РАЙОНА
13:36 18.09.2025
Комитетом госконтроля Могилевской области в ходе проверки коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитальным строительством Могилевского района» выявлено незаконное получение бюджетных средств на сумму 345 тыс. рублей, нецелевое использование средств дольщиков в сумме более 300 тыс. рублей, несвоевременная отработка бюджетных авансов на сумму около 600 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, кроме того, установлены завышения стоимости выполненных за счет средств бюджета строительно-монтажных работ, выплата премии руководителю предприятия при наличии задолженности по платежам в бюджет, незаконное отнесение на затраты расходов по использованию личных автомобилей работников, неосвоение бюджетных средств на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
Также по вынесенным КГК предложениям удешевлена стоимость строительства объектов более чем на 3 млн. рублей за счет исключения из проектно-сметной документации излишних работ и затрат (по излишнему строительству зданий и сооружений, инженерных сетей и иное).
По результатам проверки предприятие и 4 его должностных лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Взыскание незаконно полученных средств бюджета находится на контроле.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2025
Курсы в банках
на 18.09.2025
Конвертация в банках
на 18.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте