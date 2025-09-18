Комитетом госконтроля Могилевской области в ходе проверки коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитальным строительством Могилевского района» выявлено незаконное получение бюджетных средств на сумму 345 тыс. рублей, нецелевое использование средств дольщиков в сумме более 300 тыс. рублей, несвоевременная отработка бюджетных авансов на сумму около 600 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, кроме того, установлены завышения стоимости выполненных за счет средств бюджета строительно-монтажных работ, выплата премии руководителю предприятия при наличии задолженности по платежам в бюджет, незаконное отнесение на затраты расходов по использованию личных автомобилей работников, неосвоение бюджетных средств на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Также по вынесенным КГК предложениям удешевлена стоимость строительства объектов более чем на 3 млн. рублей за счет исключения из проектно-сметной документации излишних работ и затрат (по излишнему строительству зданий и сооружений, инженерных сетей и иное).

По результатам проверки предприятие и 4 его должностных лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Взыскание незаконно полученных средств бюджета находится на контроле.