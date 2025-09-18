|О компании
|18.09.2025
Экономика РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
13:23 18.09.2025
Под руководством заместителя министра экономики Кирилла Машарского состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам регистрации и деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэкономики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, участники рассмотрели вопрос о регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства ООО «БухФин» (Гродненская область).
По результатам обсуждения рабочая группа поддержала инициативу указанного юридического лица по регистрации его в качестве субъекта инфраструктуры.
