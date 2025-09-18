Под руководством заместителя министра экономики Кирилла Машарского состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам регистрации и деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэкономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, участники рассмотрели вопрос о регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства ООО «БухФин» (Гродненская область).

По результатам обсуждения рабочая группа поддержала инициативу указанного юридического лица по регистрации его в качестве субъекта инфраструктуры.