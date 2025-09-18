Устойчивая работа экономики обеспечивает опережающий рост уровня доходов населения Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как ранее сообщал Белстат, темп роста ВВП по итогам 8 месяцев составил 101,6%.

Лидерство по вкладу и темпам роста ВДС сохраняют строительство (110,6%) и информация и связь (104,1%).

За 8 месяцев введено в эксплуатацию более 2,3 млн кв. метров жилья – 110,7 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

Динамика в IТ-сфере связана с увеличением заказов на отечественный софт для потребностей внутреннего рынка.

Наблюдается некоторое замедление темпов в производственных отраслях. При этом выпускаемая продукция пользуется спросом внутри страны и за ее пределами. Экспорт товаров и услуг в январе – июле на 1,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Продолжается наращивание поставок в страны «дальней дуги». Как результат, сохраняется тренд на снижение запасов: их уровень по сравнению с 1 августа сократился на 0,7 п.п.

В сельском хозяйстве выпуск продукции ускорился по сравнению с прошлым периодом на 12,4 п.п. Обеспечен рост в животноводстве – 101,9%: увеличилось производство молока – 104,5%, яиц – 105,1%, средний удой молока от коровы вырос на 5,4%, среднесуточные привесы КРС – на 3,9%. В растениеводстве в связи с завершением массовой уборки зерновых колосовых темп улучшился на 37,1 п.п., но пока не превысил значения прошлого года.

Сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию способствовало замедлению годовой инфляция в августе – до 7,2%.

По итогам января–августа сохраняется тренд ускоренного прироста инвестиций в основной капитал – 14,5%. Этому способствовала нацеленность предприятий на свое технологическое развитие и модернизацию: затраты на приобретение машин и оборудования увеличились на 20,2%.

Устойчивая работа экономики позволяет обеспечивать рост уровня доходов населения – «плюс» 10% по итогам 7 месяцев. Заработная плата в январе–июле 2025 г. превысила 2600 рублей. Средний размер трудовых пенсий достиг 921 рубля.