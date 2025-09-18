В Беларуси в январе-августе 2025 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 23,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню января-августа 2024 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 21 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 102,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1207,4 тыс. тонн, молока – 6192,9 тыс. тонн, яиц получено 2645,6 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,9%, яиц – 86,1%.

На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2 млн. голов.

На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 95,1% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2024 г. – 98,6%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 7,8 млн. тонн, что на 21,5% больше, чем на соответствующую дату 2024 года, при средней урожайности 40,8 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 сентября 2024 г. – 32,3 центнера)

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 7,8 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 4 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 19,4 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13,4 центнера.