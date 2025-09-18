Экономика РБ

В МАРТ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

11:31 18.09.2025 Под руководством замминистра антимонопольного регулирования и торговли Светланы Короткевич проведена встреча производителей («Красный пищевик», «Коммунарка», «Спартак», «Лента», «Лакокраска», «Свiтанок», «БелЭмса», «Белшина», «МедЛен», «МОГОТЕКС», «Бархим» и т.д.),торговых организаций, интернет-площадок и интернет-магазинов («ГРИН», «Доброном», «Веста», «Корона», «Простор», «ДОРОРС», «ОЗОН», «Онлайнер», «Дилбай», «21 век», «5 элемент», «Электросила», «ЦУМ», «ГУМ», «Кирмаш», «Материк», «Перекресток», «Живинка», «Автоколесо», «ШАТЕ-М ПЛЮС» и др.). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на встрече обсуждены вопросы взаимодействия производителей и торговли, в том числе в рамках системного Соглашения, намечены совместные шаги для дальнейшего повышения эффективности продвижения белорусской продукции на внутреннем рынке. Особое внимание уделено работе в онлайн-сегменте, который активно развивается (доля интернет-торговли в розничном товарообороте страны составляет почти 12%).