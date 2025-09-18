ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МАРТ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ


11:31 18.09.2025

Под руководством замминистра антимонопольного регулирования и торговли Светланы Короткевич проведена встреча производителей («Красный пищевик», «Коммунарка», «Спартак», «Лента», «Лакокраска», «Свiтанок», «БелЭмса», «Белшина», «МедЛен», «МОГОТЕКС», «Бархим» и т.д.),торговых организаций, интернет-площадок и интернет-магазинов («ГРИН», «Доброном», «Веста», «Корона», «Простор», «ДОРОРС», «ОЗОН», «Онлайнер», «Дилбай», «21 век», «5 элемент», «Электросила», «ЦУМ», «ГУМ», «Кирмаш», «Материк», «Перекресток», «Живинка», «Автоколесо», «ШАТЕ-М ПЛЮС» и др.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на встрече обсуждены вопросы взаимодействия производителей и торговли, в том числе в рамках системного Соглашения, намечены совместные шаги для дальнейшего повышения эффективности продвижения белорусской продукции на внутреннем рынке. Особое внимание уделено работе в онлайн-сегменте, который активно развивается (доля интернет-торговли в розничном товарообороте страны составляет почти 12%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2025
валюта курс
EUR 3.6033
USD 3.0419
RUB 3.6466
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5536 -0.0415
USD 3.0494 +0.0075
RUB 3.6439 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5900
USD 3.0220 3.0340
RUB 3.6250 3.6430
подробнее

Конвертация в банках
на 18.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1890
EUR/RUB 98.0000 98.8000
USD/USD 82.8000 83.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте