Объем инвестиций в основной капитал на предприятиях системы Министерства промышленности Беларуси за январь–июль 2025 года в сопоставимых условиях более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства.

В организациях системы Министерства промышленности на постоянной основе ведется планомерная работа по обновлению основных производственных фондов. Так, осуществляется реализация инвестиционных и инновационных проектов, реализуются ежегодные планы технического перевооружения и модернизации действующих производственных мощностей.

Основные объемы инвестиций направлены на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, то есть в активную часть основных фондов, в сумме 834 миллиона рублей.

По прогнозам, в целом по 2025 году по Минпрому планируется привлечь более 2 миллиардов инвестиций в основной капитал.

За 2021–2024 годы организациями системы Минпрома уже привлечено порядка 3,96 миллиарда рублей инвестиций.

С учетом освоения инвестиций текущего года по итогам 2021–2025 годов планируется выйти на 6 миллиардов рублей инвестиций.

При этом суммарный темп роста инвестиций за указанный период составит около 286% при задании, установленном Программой социально-экономического развития в целом по республике – 121,6 %.

Инвестиционная деятельность осуществляется, в том числе в рамках реализации инвестиционных и инновационных проектов, включенных такие перечни как: инициатива «один район – один проект», производственные импортозамещающие инвестиционные проекты, проекты по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь, перечень перспективных импортозамещающих инвестиционных проектов, реализуемых совместно с коллегами из Российской Федерации