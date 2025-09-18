ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БРЕСТЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ


11:09 18.09.2025

В Бресте после масштабной реконструкции открыли лечебный корпус №2 детской областной больницы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, лечебный корпус №2 – открыт сегодня после реконструкции. Здесь расположены — приёмное отделение, травматологический пункт, операционный блок, эндоскопический кабинет, стоматолог, гинеколог. Общая стоимость строительства корпусов — 23,8 млн руб.

Современное оборудование, комфортные условия пребывания и доступное медицинское обслуживание для каждого ребенка – приоритеты нового корпуса.

Брестская детская областная больница — многопрофильное учреждение 3 уровня, оказывающее высококвалифицированную помощь детям региона и консультирующее другие медучреждения региона. В структуру входят лечебные корпуса, консультативная поликлиника, другие службы. Больница рассчитана на 412 коек, 17 профилей: неврология, кардиология, травматология, хирургия, урология, педиатрия для новорожденных и недоношенных детей, реанимация и др. В 2024 году помощь получили: 16 244 ребёнка в стационаре, 9 878 детей в приёмном отделении, 15 837 обращений в травматологическом пункте, 34 185 консультаций в консультативной поликлинике. Проведено 5466 операций, из них 405 сложных и высокотехнологичных. Состоялось 694 выезда выездной реанимационно-консультативной бригады в регион. В больнице работают 869 сотрудников (167 врачей, 339 средних медработников).

В больнице установлено современное медицинское оборудование: рентген, эндоскопы, аппараты ИВЛ, гипербарическая оксигенация.

Отметим, что в Брестской области произошли большие перемены в здравоохранении — за последние три года обновлены десятки объектов: в Пинске открыта детская больница после капремонта, новая поликлиника в Пинске, обновлены больницы в Столине и Давид-Городке, завершены работы в Ганцевичах, впереди — Белоозёрск, Берёза, Пружаны. На жёстком контроле руководства — Брестская областная больница и Пинская центральная.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2025
валюта курс
EUR 3.6033
USD 3.0419
RUB 3.6466
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5536 -0.0415
USD 3.0494 +0.0075
RUB 3.6439 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5900
USD 3.0220 3.0340
RUB 3.6250 3.6430
подробнее

Конвертация в банках
на 18.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1890
EUR/RUB 98.0000 98.8000
USD/USD 82.8000 83.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте