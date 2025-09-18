В Бресте после масштабной реконструкции открыли лечебный корпус №2 детской областной больницы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, лечебный корпус №2 – открыт сегодня после реконструкции. Здесь расположены — приёмное отделение, травматологический пункт, операционный блок, эндоскопический кабинет, стоматолог, гинеколог. Общая стоимость строительства корпусов — 23,8 млн руб.

Современное оборудование, комфортные условия пребывания и доступное медицинское обслуживание для каждого ребенка – приоритеты нового корпуса.

Брестская детская областная больница — многопрофильное учреждение 3 уровня, оказывающее высококвалифицированную помощь детям региона и консультирующее другие медучреждения региона. В структуру входят лечебные корпуса, консультативная поликлиника, другие службы. Больница рассчитана на 412 коек, 17 профилей: неврология, кардиология, травматология, хирургия, урология, педиатрия для новорожденных и недоношенных детей, реанимация и др. В 2024 году помощь получили: 16 244 ребёнка в стационаре, 9 878 детей в приёмном отделении, 15 837 обращений в травматологическом пункте, 34 185 консультаций в консультативной поликлинике. Проведено 5466 операций, из них 405 сложных и высокотехнологичных. Состоялось 694 выезда выездной реанимационно-консультативной бригады в регион. В больнице работают 869 сотрудников (167 врачей, 339 средних медработников).

В больнице установлено современное медицинское оборудование: рентген, эндоскопы, аппараты ИВЛ, гипербарическая оксигенация.

Отметим, что в Брестской области произошли большие перемены в здравоохранении — за последние три года обновлены десятки объектов: в Пинске открыта детская больница после капремонта, новая поликлиника в Пинске, обновлены больницы в Столине и Давид-Городке, завершены работы в Ганцевичах, впереди — Белоозёрск, Берёза, Пружаны. На жёстком контроле руководства — Брестская областная больница и Пинская центральная.