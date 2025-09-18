ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА


09:31 18.09.2025

Посол Беларуси в России Александр Рогожник провел переговоры с губернатором российского региона Михаилом Евраевым. Об этом сообщает Telegram-канал Посольства Беларуси в России.

Стороны подробно обсудили ключевые направления сотрудничества Беларуси с Ярославской областью: развитие производственной кооперации; поставки нашей сельскохозяйственной, коммунальной, специальной и грузовой техники; взаимодействие в сфере культуры и образования.

Особое внимание уделили перспективам обеспечения городов области пассажирским транспортом белорусского производства. Договорились рассмотреть возможности поставки пожарной техники, проработать вопрос участия наших предприятий в проектах в сфере водоочистки и водоподготовки в регионе.

Также в ходе визита посол посетил ряд промышленных предприятий Ярославской области. С представителями руководства компаний "Дизель" и "Передовая энергетика" обсудили текущее взаимодействие с белорусскими партнерами и развитие кооперационных цепочек. На площадке Тутаевского моторного завода (ключевой поставщик дизельных двигателей для белорусского машиностроения) предметно обсудили проблемы импортозамещения и технологического суверенитета, вопросы сертификации продукции завода, дальнейшее развитие заводской линейки двигателей для большегрузных самосвалов "БЕЛАЗ".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2025
валюта курс
EUR 3.6033
USD 3.0419
RUB 3.6466
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5536 -0.0415
USD 3.0494 +0.0075
RUB 3.6439 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5900
USD 3.0220 3.0340
RUB 3.6250 3.6430
подробнее

Конвертация в банках
на 18.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1890
EUR/RUB 98.0000 98.8000
USD/USD 82.8000 83.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте