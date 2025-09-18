Экономика РБ

БЕЛАРУСЬ И ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

09:31 18.09.2025 Посол Беларуси в России Александр Рогожник провел переговоры с губернатором российского региона Михаилом Евраевым. Об этом сообщает Telegram-канал Посольства Беларуси в России. Стороны подробно обсудили ключевые направления сотрудничества Беларуси с Ярославской областью: развитие производственной кооперации; поставки нашей сельскохозяйственной, коммунальной, специальной и грузовой техники; взаимодействие в сфере культуры и образования. Особое внимание уделили перспективам обеспечения городов области пассажирским транспортом белорусского производства. Договорились рассмотреть возможности поставки пожарной техники, проработать вопрос участия наших предприятий в проектах в сфере водоочистки и водоподготовки в регионе. Также в ходе визита посол посетил ряд промышленных предприятий Ярославской области. С представителями руководства компаний "Дизель" и "Передовая энергетика" обсудили текущее взаимодействие с белорусскими партнерами и развитие кооперационных цепочек. На площадке Тутаевского моторного завода (ключевой поставщик дизельных двигателей для белорусского машиностроения) предметно обсудили проблемы импортозамещения и технологического суверенитета, вопросы сертификации продукции завода, дальнейшее развитие заводской линейки двигателей для большегрузных самосвалов "БЕЛАЗ".