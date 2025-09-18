ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: БЕЛАРУСЬ НАЦЕЛЕНА НА УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ С ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


09:14 18.09.2025

Беларусь нацелена на укрепление партнерских связей с Владимирской областью. Об этом заявил 17 сентября 2025 г. министр экономики Юрий Чеботарь, открывая заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь с Владимирской областью Российской Федерации, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В своем приветственном слове руководитель Министерства отметил поступательное развитие нашего торгово-экономического сотрудничества. Так, по итогам января-июля 2025-го товарооборот на 4% превысил уровень прошлого года, и мы заинтересованы в увеличении взаимных поставок.

«Приоритет номер один – промышленная кооперация. Видим большие резервы в машиностроении, металлургии, химической промышленности.

Еще одна ключевая отрасль – сельское хозяйство. Беларусь готова максимально удовлетворять потребности Владимирской области в качественных продуктах питания.

Активно сотрудничаем и в строительстве: белорусские мастера участвуют в создании важных для региона объектов.

Особое место в нашем взаимодействии – и у сферы ЖКХ. Мы уже подключились к ряду региональных проектов модернизации систем водоснабжения и водоочистки, открыты к расширению экспорта мусороуборочной и дорожной спецтехники», – подчеркнул Министр экономики.

В завершение своего выступления Юрий Чеботарь сделал акцент на потенциале совместных инвестпроектов в туризме.

«Россиян привлекают в Беларуси уникальные памятники историко-культурного наследия, такие как Несвижский замок, и качественное санаторно-курортное лечение.

Сегодня Соглашение об установлении дружественных отношений подписывают Несвиж и Суздаль. И этот документ имеет потенциал стать «трамплином» для проведения совместных фестивалей, обмена опытом по привлечению иностранных гостей, создания механизмов для развития инфраструктуры гостеприимства и отдыха.

Мы открыты и к другим инициативам: все идеи, которые могут расширить наше сотрудничество, заслуживают внимания и поддержки», - резюмировал глава экономического ведомства.

«То, что мы намечали раньше, воплощается в жизнь. У нас растет и импорт, и экспорт. Поставляется техника из Беларуси, поставляются двигатели на наши ковровские заводы. Белорусские строители возводят школу в Суздале, очистные сооружения и физкультурно-оздоровительный комплекс в Собинском муниципальном округе. И у нас ещё много планов по развитию сотрудничества и в строительной, и в промышленной сфере, в отрасли туризма и АПК, в укреплении гуманитарных связей», - отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2025
валюта курс
EUR 3.6033
USD 3.0419
RUB 3.6466
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5536 -0.0415
USD 3.0494 +0.0075
RUB 3.6439 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5900
USD 3.0220 3.0340
RUB 3.6250 3.6430
подробнее

Конвертация в банках
на 18.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1890
EUR/RUB 98.0000 98.8000
USD/USD 82.8000 83.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
