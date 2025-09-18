ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,5%


09:05 18.09.2025

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе 2025 г. составил 66,6 млрд. рублей, или 108,5% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2024 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 30 рублей против 26,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота республики, в январе – августе 2025 г. составил 63,7 млрд. рублей, или 109,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – августе 2025 г. составил 116,4 млрд. рублей, или 93,3% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2025 г. составил 4,8 млрд. рублей, или 105,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2024 г.
