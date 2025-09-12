ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В МИНСКE С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 8,3%


12:12 15.09.2025

Индекс цен производителей промышленной продукции по г.Минску в августе 2025 г. по сравнению с июлем 2025 г. составил 99,6%, с декабрем 2024 г. – 108,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в том числе на инвестиционные товары – 99,7% и 101,8% соответственно, промежуточные товары – 98,9% и 111,3%, потребительские товары – 100,5% и 107,2% соответственно.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2025
валюта курс
EUR 3.6144
USD 3.0818
RUB 3.6268
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5911 -0
USD 3.0818 -0.0156
RUB 3.6268 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5750 3.5750
USD 3.0400 3.0450
RUB 3.6250 3.6390
подробнее

Конвертация в банках
на 15.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1770
EUR/RUB 98.0000 98.6000
USD/RUB 83.6000 84.0000
подробнее
