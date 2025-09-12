|О компании
|15.09.2025
Экономика РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В МИНСКE С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 8,3%
12:12 15.09.2025
Индекс цен производителей промышленной продукции по г.Минску в августе 2025 г. по сравнению с июлем 2025 г. составил 99,6%, с декабрем 2024 г. – 108,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в том числе на инвестиционные товары – 99,7% и 101,8% соответственно, промежуточные товары – 98,9% и 111,3%, потребительские товары – 100,5% и 107,2% соответственно.
