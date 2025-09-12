ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ЭКСПОРТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ ТРЕТИ ТОВАРООБОРОТА БУТБ


12:06 15.09.2025

На экспортные биржевые сделки пришлось 34% совокупного товарооборота Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в январе-августе 2025 г., сообщает пресс-служба БУТБ.

Основными рынками сбыта отечественных товаров на биржевых торгах в текущем году являются Россия, Узбекистан, Китай, Азербайджан и Польша, а в товарной структуре биржевого экспорта преобладает продукция сельского хозяйства с удельным весом 76%.

Такой статистикой поделился заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный во время Международного форума экономического сотрудничества, который состоялся в Минске в рамках празднования 958-летия города.

По словам представителя БУТБ, география биржевой торговли регулярно расширяется и в настоящее время, помимо Беларуси, охватывает еще 82 страны мира.

«Только за этот год в базе международных контактов биржи появились 4 новые страны — Индонезия, Северная Корея, Мьянма и Сенегал. Таким образом, сейчас для участия в биржевых торгах аккредитованы 8700 нерезидентов из 82 государств. Это говорит о растущем интересе зарубежного бизнеса к белорусскому биржевому рынку, а также о востребованности отечественной продукции. Так, по сравнению с январем-августом прошлого года сумма экспортных сделок увеличилась на 36% в долларовом выражении. Этому поспособствовало не только расширение пула иностранных покупателей, но и активное использование биржевого механизма белорусскими производителями таких ликвидных товаров, как мясомолочная продукция, кормовые добавки, пиломатериалы и льняное волокно», — рассказал Герман Пузырный.

Кроме того, представитель биржи отметил важную роль брокеров в продвижении белорусских товаров на мировом рынке и популяризации биржевой торговли.

«На данный момент сеть аккредитованных на бирже насчитывает 59 организаций в 11 странах. Свыше половины из них — резиденты Республики Беларусь, а среди нерезидентов больше всего брокеров в России, Узбекистане и Китае. Если говорить о вкладе брокеров в товарооборот биржи, то в нынешнем году это порядка 15% от общей суммы сделок», — отметил эксперт БУТБ.
