|15.09.2025
Экономика РБ
ЕАБР: ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ЗАМЕДЛИЛАСЬ, НО ОСТАЕТСЯ ПОВЫШЕННОЙ
11:40 15.09.2025
Инфляция в Беларуси замедлилась, но остается повышенной. Рост цен снизился до 7,2% в августе 2025 г. после 7,4% в июле.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), ключевым фактором стало снижение темпов роста цен на продовольственные товары с 10,6% в июле до 9,9% в августе из-за торможения инфляции на сезонные овощи и фрукты (+6,6% после +14,5%). Цены на услуги в августе росли темпами, близкими к уровню предыдущего месяца (+7,7% после +7,6). Несколько ускорилась инфляция непродовольственных товаров: 3,2% в августе после 3,0% в июле.
«Вместе с тем инфляционное давление остается повышенным, о чем свидетельствует динамика устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция увеличилась до 7,7% в августе (с 7,6% в июле). Прогнозируем инфляцию на уровне 7,7% по итогам 2025 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.
