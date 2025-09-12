Инфляция в Беларуси замедлилась, но остается повышенной. Рост цен снизился до 7,2% в августе 2025 г. после 7,4% в июле.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), ключевым фактором стало снижение темпов роста цен на продовольственные товары с 10,6% в июле до 9,9% в августе из-за торможения инфляции на сезонные овощи и фрукты (+6,6% после +14,5%). Цены на услуги в августе росли темпами, близкими к уровню предыдущего месяца (+7,7% после +7,6). Несколько ускорилась инфляция непродовольственных товаров: 3,2% в августе после 3,0% в июле.

«Вместе с тем инфляционное давление остается повышенным, о чем свидетельствует динамика устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция увеличилась до 7,7% в августе (с 7,6% в июле). Прогнозируем инфляцию на уровне 7,7% по итогам 2025 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.