Экономика РБ


НА СОВЕТЕ ЕЭК ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ ПО 40 ВОПРОСАМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ


11:24 15.09.2025

Под руководством председателя Совета ЕЭК, заместителя премьер-министра Беларуси Натальи Петкевич в режиме видеоконференции 12 сентября 2025г. проведено заседание Совета ЕЭК. В мероприятии приняла участие заместитель министра экономики Алеся Абраменко.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, заседание охватывало широкий спектр вопросов: приняты решения по 40 вопросам в сферах технического регулирования, транспортной политики, стандартизации и др.

Детально обсуждены отдельные вопросы реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Участники рассмотрели отчет о реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров в отношении холодильников. Принято принципиальное решение о начале функционирования механизма прослеживаемости на постоянной основе.

Внесены изменения в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. Они позволят устранить правовую неопределенность в переходный период и дадут возможность продления действия национальных регистрационных удостоверений лекарственных препаратов.

Члены Совета также рассмотрели и одобрили ряд документов.

В их числе:

• проект решения Евразийского межправсовета об утверждении Положения о разработке и реализации межгосударственных программ в промышленной сфере. Документ станет еще одним инструментом промышленной кооперации и интеграции ресурсов государств-членов для создания новых современных производств;

• проект Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и странами Союза и Республикой Индонезия. Документ может быть подписан уже «на полях» Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2025-го;

• проект Соглашения о сервисе, позволяющем осуществить поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в странах ЕАЭС;

• доклад «О текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза»

• поручение по механизму финансовой поддержки совместных кооперационных проектов в сфере АПК.

С учетом широкого круга вопросов, подготовленного Коллегией ЕЭК, достигнута договоренность еще раз встретиться в сентябре текущего года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2025
валюта курс
EUR 3.6144
USD 3.0818
RUB 3.6268
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5911 -0
USD 3.0818 -0.0156
RUB 3.6268 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5750 3.5750
USD 3.0400 3.0450
RUB 3.6250 3.6390
подробнее

Конвертация в банках
на 15.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1770
EUR/RUB 98.0000 98.6000
USD/RUB 83.6000 84.0000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
