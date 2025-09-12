Под руководством председателя Совета ЕЭК, заместителя премьер-министра Беларуси Натальи Петкевич в режиме видеоконференции 12 сентября 2025г. проведено заседание Совета ЕЭК. В мероприятии приняла участие заместитель министра экономики Алеся Абраменко.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, заседание охватывало широкий спектр вопросов: приняты решения по 40 вопросам в сферах технического регулирования, транспортной политики, стандартизации и др.

Детально обсуждены отдельные вопросы реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Участники рассмотрели отчет о реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров в отношении холодильников. Принято принципиальное решение о начале функционирования механизма прослеживаемости на постоянной основе.

Внесены изменения в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. Они позволят устранить правовую неопределенность в переходный период и дадут возможность продления действия национальных регистрационных удостоверений лекарственных препаратов.

Члены Совета также рассмотрели и одобрили ряд документов.

В их числе:

• проект решения Евразийского межправсовета об утверждении Положения о разработке и реализации межгосударственных программ в промышленной сфере. Документ станет еще одним инструментом промышленной кооперации и интеграции ресурсов государств-членов для создания новых современных производств;

• проект Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и странами Союза и Республикой Индонезия. Документ может быть подписан уже «на полях» Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2025-го;

• проект Соглашения о сервисе, позволяющем осуществить поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в странах ЕАЭС;

• доклад «О текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза»

• поручение по механизму финансовой поддержки совместных кооперационных проектов в сфере АПК.

С учетом широкого круга вопросов, подготовленного Коллегией ЕЭК, достигнута договоренность еще раз встретиться в сентябре текущего года.