В Центральном детском парке имени Максима Горького в Минске открылась точка продажи собственной продукции комбината общественного питания ОАО «МТЗ». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник КОП ОАО «МТЗ» Андрей Вульвач.

«Для организации точки питания арендован один из новых павильонов, установленных в парке. Локация — одна из самых посещаемых.

Вблизи располагается автодром, популярный аттракцион «Вальс», — отметил Андрей Вульвач. В ассортименте — кондитерские изделия и другая продукция собственного производства, брендированные продукты питания, напитки. В павильоне установлены кофе-машина и оборудование для приготовления хот-догов, который специально закупили для нового объекта.

Объект общественного питания будет открыт с пятницы по воскресенье в течение сентября и октября. График работы — с 11:00 до 22:00. Как отметили в КОП, павильон пока работает на условиях временной аренды. Если он окажется прибыльным, то будет рассматриваться возможность его работы в столичном парке Горького на постоянной основе. По словам Андрея Вульвача, новый объект заводского общепита будет принимать посетителей и во время празднования Дня города Минска. Добавим, что сотрудники ОАО «МТЗ» могут приобрести продукцию на пропуск.