Экономика РБ


WILDBERRIES И HORIZONT РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО


09:34 15.09.2025

Холдинг «Горизонт» расширит представленность на Wildberries — линейка продукции легендарного бренда на полках маркетплейса станет еще разнообразнее.

Как отметили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, это знаковое событие в рамках стратегии по расширению присутствия качественных товаров государственных предприятий Беларуси на российском рынке.

Техника «Горизонт» уже много лет пользуется устойчивым спросом более чем в 20 странах мира, включая государства ЕАЭС. В каталоге Wildberries представлены популярные модели бренда: телевизоры различных диагоналей, включая модели с поддержкой Smart TV, а также мониторы и другая потребительская электроника.

«Белорусская продукция давно зарекомендовала себя, как надежная и качественная. И мы видим растущий интерес покупателей к качественным товарам с узнаваемым брендом. Wildberries предоставляет все необходимые инструменты для эффективного старта и масштабирования бизнеса: от аналитики спроса и продвижения до логистической поддержки. И нам особенно приятно, что все больше крупных белорусских предприятий выходят на нашу платформу и их продукция получает признание у российской аудитории», - сказал директор по развитию категорий компании Wildberries Александр Милькин.

Представители завода «Горизонт» также отметили стратегическую важность такого партнерства.

«Wildberries — это не просто торговая площадка, а мощный инструмент для вывода бренда на новый уровень и прямого диалога с многомиллионной аудиторией потребителей в России. Для нас, как для производителя с богатой историей и строгими стандартами качества, это возможность показать, что современная белорусская техника конкурентоспособна и отвечает самым актуальным запросам. Мы гордимся своей продукцией и рады, что благодаря такому партнерству она станет еще доступнее для широкого круга покупателей, укрепляя тем самым экономические связи между нашими странами», — отметил генеральный директор холдинга «Горизонт» - Юрий Предко.

Расширение присутствия белорусских производителей на платформе является одним из приоритетных направлений деятельности Wildberries в Беларуси. Товары местного производства становятся все более популярными. Так, в 2024 году их продажи на платформе увеличились на 44% в денежном эквиваленте. Причем белорусская продукция активно пользовалась спросом во всех странах присутствия компании: объем продаж в Кыргызстане вырос на 124% в рублях, в Казахстане – на 62%, в России – на 41%.
