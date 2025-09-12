ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6,3%


17:03 12.09.2025

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2025 г. по сравнению с июлем 2025 г. составил 99,9%, с декабрем 2024 г. – 106,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары – 100,4% и 102,9% соответственно, промежуточные товары – 99,7% и 106,6%, потребительские товары – 100,3% и 105,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) в августе 2025 г. по сравнению с июлем 2025 г. составил 100,6%, с декабрем 2024 г. – 102,2%, в том числе в растениеводстве – 103,6% и 102,7% соответственно, животноводстве – 99,8% и 102,1% соответственно.

Индекс цен в строительстве в августе 2025 г. по сравнению с июлем 2025 г. составил 101,2%, с декабрем 2024 г. – 105,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,3% и 112,5% соответственно, машины и оборудование – 101,2% и 96,3%, прочие работы и затраты – 100,7% и 109,8% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в августе 2025 г. по сравнению с июлем 2025 г. составил 100,1%, с декабрем 2024 г. – 105,2%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в августе 2025 г. по сравнению с июлем 2025 г. составил 100%, с декабрем 2024 г. – 105,5%.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2025
валюта курс
EUR 3.6144
USD 3.0818
RUB 3.6268
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5911 -0
USD 3.0818 -0.0156
RUB 3.6268 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6050 3.6150
USD 3.0760 3.0780
RUB 3.6150 3.6270
подробнее

Конвертация в банках
на 12.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1750
EUR/RUB 99.4000 99.7000
USD/RUB 84.9000 85.0000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
