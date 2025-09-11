ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЕДА В ЯНДЕКС GO ИДЕТ В ОФЛАЙН: СЕРВИС ЗАПУСТИЛ РАЗДЕЛ ДЛЯ ПОИСКА РЕСТОРАНОВ В МИНСКЕ


14:00 12.09.2025

Жители Минска теперь могут выбирать в Яндекс Go заведения для посещения: в Еде появился раздел «Куда сходить» с подборками мест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Яндекс, сейчас в этом разделе доступна информация более чем о 1200 ресторанах и кафе города.

В «Куда сходить» можно найти подборки заведений, составленные нейросетью и минскими гастроэкспертами под разные запросы. Например, «Красивые места», «Завтраки», «Драники», «Бары» и другие. Если заведение должно соответствовать дополнительным параметрам, можно обратиться к поиску по фильтрам и найти место для конкретного повода, по типу кухни, среднему чеку и прочим критериям. Также доступны специальные фильтры – например, «Можно с животными» или «Настольные игры».

В дополнение в разделе «Куда сходить» будут регулярно появляться статьи с рекомендациями мест и блюд от местных авторов.

У каждого ресторана и кафе в «Куда сходить» есть карточка с описанием и фотографиями. Описания составляют редакторы или нейросеть – на основе отзывов о местах. Карточки дополняются данными из Еды (если ресторан является партнером сервиса) и Яндекс Карт: меню, рейтингом, отзывами, режимом работы и контактами. Маршрут до заведения можно проложить здесь же – через Яндекс Карты.

Функционал «Куда сходить» включает возможность добавлять понравившиеся заведения в «Избранное»: пользователи могут составлять собственные списки ресторанов и кафе и делиться ими. Эта опция может быть особенно полезна блогерам или гастроэкспертам – с ее помощью удобно рекомендовать места своей аудитории.

Для ресторанов «Куда сходить» станет дополнительной точкой контакта с целевой аудиторией – раздел может помочь ресторанам привлечь новых гостей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2025
валюта курс
EUR 3.6195
USD 3.0974
RUB 3.6271
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2025
валюта курс +/-
USD 3.0974 +0.0133
RUB 3.6271 -0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6050 3.6150
USD 3.0760 3.0780
RUB 3.6150 3.6270
подробнее

Конвертация в банках
на 12.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1750
EUR/RUB 99.4000 99.7000
USD/RUB 84.9000 85.0000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
