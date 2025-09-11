ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЗАВОД БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ «АТЛАНТ» ПРОИЗВЕЛ 4‑МИЛЛИОННУЮ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ


12:18 12.09.2025

Завод бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ» 12.09.2025 произвёл 4‑миллионную стиральную машину.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, это машина серии INTENSE STEAM 14-й серии (модель 80С1214-С-01) с инновационной технологией обработки паром. Модель выделяется современным дизайном, сенсорным управлением и интеллектуальными программами стирки, которые обеспечивают минимальное потребление воды и электроэнергии. Особое внимание уделено надежности техники: гарантия на электродвигатель увеличена до 5 лет.

История компании ATLANT началась с приказа 2002 года о подготовке производства стиральных машин на Заводе бытовой техники. 11 апреля 2003 года с конвейера сошла первая автоматическая стиральная машина ATLANT СМА–5ФБ1040Т, ставшая впоследствии экспонатом музейной коллекции предприятия. В 2007 году с участием Александра Лукашенко состоялось официальное открытие завода, что позволило значительно расширить производство.

Стиральная техника ATLANT выпускается уже более 18 лет. Общий выпуск бытовой техники превышает 47 миллионов единиц, а годовая производственная мощность достигает 1 750 000 изделий. В ассортименте компании — более 100 моделей различной бытовой техники. Более 70% продукции экспортируется в страны СНГ и зарубежья, включая Россию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Грузию. Опыт компании насчитывает свыше 60 лет, а собственная научно-техническая база обеспечивает постоянное внедрение инноваций и высокое качество продукции.

Компания предлагает широкий выбор бытовой техники. Среди стиральных машин — модели с загрузкой от 4 до 8 кг, скоростью отжима от 800 до 1400 оборотов в минуту и глубиной корпуса от 33 до 48 см. В ассортименте представлены как базовые, так и модели с сенсорным управлением и функцией обработки паром. Кроме стиральных машин, ATLANT производит холодильники и морозильники (на хладагенте и термоэлектрические), а также медицинскую технику и торговое оборудование.

В 2025 году компания освоила серийное производство стиральных машин с инверторными электродвигателями, которые отличаются тихой и энергоэффективной работой (класс А+++), а также высокой надежностью и долговечностью. В новых моделях внедрены функции антибактериальной защиты, системы контроля пенообразования и балансировки, а также защита от перепадов напряжения и перегрева. На заводе были модернизированы производственные линии, включая установку нового оборудования для производства П-образного профиля корпусов холодильников. Освоено также производство компрессоров и инверторных электродвигателей. В планах на 2026 год — запуск серийного выпуска морозильных ларей.

Основой продукции ATLANT является надежность: техника рассчитана на срок службы не менее 10 лет. Компания предоставляет расширенную гарантию — 3 года на всю бытовую технику и 5 лет на электродвигатель у новых моделей стиральных машин. Высокий уровень сервисного обслуживания и технической поддержки помогает укреплять доверие клиентов и поддерживать репутацию компании.

ЗАО «АТЛАНТ» уверенно удерживает позиции лидера на рынке бытовой техники в СНГ, продолжая удивлять потребителей качеством и новыми технологиями.

В честь знаменательной даты компания подарила стиральную машину Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов, недавно отметившему 25-летний юбилей.
