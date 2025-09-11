|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ИЗМЕНЕНЫ ГРАНИЦЫ РЯДА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СОЛИГОРСКОГО РАЙОНА
11:49 12.09.2025
Минским областным Советом депутатов 1 сентября принято решение № 100 «Об изменении административно-территориального устройства Солигорского района Минской области».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрена корректировка границ города Солигорска, городских поселков Красная Слобода, Старобин Солигорского района, а также ряда сельсоветов.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-3 «Об административно- территориальном устройстве Республики Беларусь».
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2025
Курсы в банках
на 12.09.2025
Конвертация в банках
на 12.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте