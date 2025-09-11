Минским областным Советом депутатов 1 сентября принято решение № 100 «Об изменении административно-территориального устройства Солигорского района Минской области».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрена корректировка границ города Солигорска, городских поселков Красная Слобода, Старобин Солигорского района, а также ряда сельсоветов.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-3 «Об административно- территориальном устройстве Республики Беларусь».

Решение вступает в силу после его официального опубликования.