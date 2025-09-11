ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НА WILDBERRIES И OZON ВЫЯВЛЕНА ПРОДУКЦИЯ, ПРИЗНАННАЯ ГОССТАНДАРТОМ ОПАСНОЙ


11:10 12.09.2025

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) установлена реализация посредством интернет-площадок Вайлдберриз и Озон ряда продукции, не соответствующей требованиям законодательства (пищевая, косметическая, электрическая), которая признана Госстандартом опасной. Также сведения о выявленных нарушениях поступили и от Комитета госконтроля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, о отдельным позициям, реализуемым Вайлдберриз, материалы для принятия мер реагирования направлены в правоохранительные органы.

Владельцам интернет-площадок МАРТ предписано в кратчайшие сроки устранить нарушения законодательства.

При этом, учитывая неисполнение ранее Вайлдберриз (ООО «ИМВБРБ») условий Соглашения о сотрудничестве в интернет-торговле от 30.07.2024 в части надлежащего контроля за размещением и пресечением реализации запрещённых и несоответствующих требованиям законодательства Республики Беларусь товаров, МАРТ с 18.08.2025 его расторгло.

Регулятором предложено Вайлдберриз присоединиться к системному Соглашению о повышении эффективности продаж отечественной продукции от 11.04.2025, которое подписали уже более 530 организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, в т.ч. основные маркетплейсы и интернет-магазины страны («Ламода», «Куфар», «Проект Дилбай», «Озон», «Шате-М-плюс», «Автоколесо», «Твой велик», «ОМА» и др.).
