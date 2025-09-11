|О компании
|12.09.2025
Экономика РБ
В ТРЦ GALILEO ОТКРЫЛИ КОНКОРС COMMUNITY HUB ДЛЯ БЕСПЛАТНЫХ БИЗНЕС-ЗАВТРАКОВ
11:03 12.09.2025
В ТРЦ Galileo заработала площадка для бизнес-завтраков и других мероприятий Конкорс Community Hub.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ТРЦ, площадку можно забронировать под конференции, мастер-классы, митапы и игры с участием до 30 человек. Пространством можно пользоваться бесплатно, а первых участников будут угощать кофе.
Ивент-хаб находится на территории фудмолла Конкорс. Пространство обустроено большими столами со стульями, которые разрешают двигать и расставлять на свой вкус. При необходимости можно установить проектор и экран. Флипчарт и микрофоны предоставят бесплатно.
В Конкорсе традиционно проходят развлекательные мероприятия от ТРЦ Galileo. Они там будут проводиться и дальше. Однако теперь это смогут сделать и все, кто планируют деловые мероприятия: небольшие конференции, бизнес-завтраки, митапы и презентации. Не откажут и образовательным инициативам – семинарам, мастер-классам и тренингам. Ивент-хаб открыты и для развлечений, в том числе квизов и состязаний по настольным играм. Одновременно в Конкорс Community Hub могут принимать до 4 мероприятий.
«Идея запуска хаба назревала постепенно. Мы традиционно проводим в Конкорсе свои мероприятия, которые собирают множество участников. И в последние месяцы стали замечать, что место приглянулось и полюбилось офисным работникам: кто-то приходит с коллегами, другие зовут партнеров, третьи собирают единомышленников, чтобы обсудить проблемы в отрасли и тренды. Стало очевидным, что надо упорядочить и упростить жизнь всем тем, кто хочет провести свое мероприятие на нашей площадке, чтобы не искать свободное место и чтобы никому не мешать. Достаточно оставить заявку, а мы подготовим локацию и предоставим всё необходимое для общения, причем бесплатно», – отмечают в ТРЦ Galileo.
Чтобы забронировать Конкорс Community Hub, можно подать заявку в онлайне. В ней просят указать контакт для связи, дату, тему, цель мероприятия и количество участников. В течение суток должны связаться представители площадки, чтобы уточнить детали.
Владельцы площадки оставляют за собой право отказать в проведении мероприятий, которые пропагандируют вредные привычки, нарушают законодательство или противоречат семейным ценностям и философии ТРЦ Galileo. Подтверждение брони не освобождает организаторов от необходимости получения разрешения от горисполкома (в тех случаях, когда это необходимо).
ТРЦ Galileo – мультифункциональный центр, объединенный с Центральным автовокзалом. В семиэтажном ТРЦ работает около 100 операторов – магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты и др. На третьем этаже представлено пространство Boulevard с одеждой белорусских дизайнеров, на четвертом – фудмолл «Конкорс», а на пятом – многозальный кинотеатр Skyline Cinema. Также в здании открыты фитнес-центр «Адреналин» и арена виртуальной реальности Warpoint.
