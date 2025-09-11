БЕЛАЗ представил опытный образец нового газодизельного карьерного самосвала грузоподъемностью 130 тонн, который стал частью топ-серии 7513, удостоенной Государственного знака качества Беларуси в 2025 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, главная инновация – двигатель, работающий в газодизельном режиме, который позволяет замещать до 50% дизельного топлива сжиженным природным газом (СПГ).

Самосвал оснащен уникальной системой управления подачей топлива, которая оптимизирует соотношение дизеля и СПГ для максимальной эффективности. Бак для СПГ объемом 1400 литров и бак для дизельного топлива объемом 1900 литров обеспечивают 12-часовой цикл работы без дозаправки. Мощность двигателя составляет 1 194 кВт (1600 л.с.), что сопоставимо с дизельными аналогами, однако эксплуатационные расходы значительно ниже благодаря более низкой стоимости СПГ. Кроме того, использование сжиженного природного газа сокращает выбросы вредных веществ, улучшая экологическую обстановку в карьерах.

БЕЛАЗ-7513W станет центром экспозиции БЕЛАЗ на Петербургском международном газовом форуме-2025, одном из самых авторитетных событий газовой индустрии.

История работы БЕЛАЗа с газомоторной техникой началась в 2017 году, и с тех пор компания успешно развивает данное направление. За это время были выпущены самосвалы на природном газе грузоподъемностью 30, 45, 90 тонн. В 2024 году был представлен БЕЛАЗ-7513Р – первый в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн, использующий СПГ в качестве топлива. В этом году также запланирован выпуск самосвала с двигателем внутреннего сгорания, работающем на сжиженном природном газе, грузоподъемностью 220 тонн.

При разработке карьерной техники на газомоторном топливе БЕЛАЗ ставит перед собой цель сократить затраты потребителей на жизненный цикл самосвалов и уменьшить загазованность карьеров. Опыт эксплуатации уже выпущенных машин подтверждает успешность решения этих амбициозных задач, открывая новые горизонты в развитии карьерной техники на газомоторном топливе.