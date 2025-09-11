ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 8,98 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


10:24 12.09.2025

В Беларуси на 12 сентября намолочено 8,981 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,241 млн.тонн, Гродненская – 1,742 млн.тонн, Брестская – 1,683 млн.тонн, Могилевская – 1,260 млн.тонн, Гомельская – 1,050 млн.тонн, Витебская – 1,005 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 98 % площадей, что составляет 2 382 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 656 тысяч тонн – 94 % от плана

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 265 тыс.га или 18 % запланированного

Заготовлено льнотресты 85 тысяч тонн, урожайностью 46,1 ц/га, что выше прошлогодней на 10,5 ц/га

Сахарная свекла убрана с 17 % площадей, что составляет 18 тысяч гектаров. Накопано 852 тыс.тонн корнеплода средней урожайностью 473 ц/га, что выше прошлогодней на 37,4 ц/га

Заготовлено сена 485 тыс.т. – 67% плана. Сенажа – 13 млн. 323 тыс. тонн – 96% плана.

Картофеля в стране накопано 145 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 352 ц/га, что выше прошлогодней на 44 ц/га
