ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ДИРЕКТОР ГОСПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДАЛ ПОСРЕДНИКАМ ПО ЗАНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ ПОЧТИ 1,2 ТЫС. ТОНН МЯСА КРС.


09:09 12.09.2025

Комитетом госконтроля Минской области в ходе проверки государственного мясоперерабатывающего предприятия выявлена преступная схема реализации полутуш КРС посредническим структурам по ценам ниже рыночных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Комитета госконтроля, в 2021 году данный мясопереработчик предоставил отдельным сельскохозяйственным организациям авансы в счет будущих поставок молодняка КРС. Условием выделения средств являлась фиксированная цена на КРС, которая в период последующих поставок была существенно ниже сложившихся в республике закупочных цен. Таким образом, мясопереработчик получил возможность покупать сырье по выгодным ценам, что должно было повысить экономическую эффективность производства.

Однако данное экономическое преимущество руководитель предприятия использовал в своих личных интересах. Более половины полученного на выгодных условиях сырья (почти 1,2 тыс. тонн) было перепродано посредническим структурам по ценам ниже рыночных. Фирмы-посредники не имели производственных мощностей и объектов розничной торговли, а полученное дешевое сырье они с наценкой перепродали производителям мясной продукции и субъектам общепита.

Работники КГК Минской области во взаимодействии с УДФР по Минской области и г.Минску установили, что руководитель мясоперерабатывающего предприятия получал «откаты» от представителей фирм-посредников. А чтобы скрыть следы махинаций искажал информацию о рыночных ценах (занижая их) при составлении прейскурантов, которые применялись для продажи КРС посредникам.

Использование противоправной схемы причинило ущерб предприятию в размере свыше 1,4 млн. рублей.

В отношении бывшего руководителя мясоперерабатывающего предприятия и представителей коммерческих структур возбуждено 4 уголовных дела.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2025
валюта курс
EUR 3.6195
USD 3.0974
RUB 3.6271
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2025
валюта курс +/-
USD 3.0974 +0.0133
RUB 3.6271 -0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6100 3.6250
USD 3.0850 3.0950
RUB 3.6200 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 99.0000 100.7000
USD/RUB 84.7000 85.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте