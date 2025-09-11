|О компании
|12.09.2025
Экономика РБ
ДИРЕКТОР ГОСПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДАЛ ПОСРЕДНИКАМ ПО ЗАНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ ПОЧТИ 1,2 ТЫС. ТОНН МЯСА КРС.
09:09 12.09.2025
Комитетом госконтроля Минской области в ходе проверки государственного мясоперерабатывающего предприятия выявлена преступная схема реализации полутуш КРС посредническим структурам по ценам ниже рыночных.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Комитета госконтроля, в 2021 году данный мясопереработчик предоставил отдельным сельскохозяйственным организациям авансы в счет будущих поставок молодняка КРС. Условием выделения средств являлась фиксированная цена на КРС, которая в период последующих поставок была существенно ниже сложившихся в республике закупочных цен. Таким образом, мясопереработчик получил возможность покупать сырье по выгодным ценам, что должно было повысить экономическую эффективность производства.
Однако данное экономическое преимущество руководитель предприятия использовал в своих личных интересах. Более половины полученного на выгодных условиях сырья (почти 1,2 тыс. тонн) было перепродано посредническим структурам по ценам ниже рыночных. Фирмы-посредники не имели производственных мощностей и объектов розничной торговли, а полученное дешевое сырье они с наценкой перепродали производителям мясной продукции и субъектам общепита.
Работники КГК Минской области во взаимодействии с УДФР по Минской области и г.Минску установили, что руководитель мясоперерабатывающего предприятия получал «откаты» от представителей фирм-посредников. А чтобы скрыть следы махинаций искажал информацию о рыночных ценах (занижая их) при составлении прейскурантов, которые применялись для продажи КРС посредникам.
Использование противоправной схемы причинило ущерб предприятию в размере свыше 1,4 млн. рублей.
В отношении бывшего руководителя мясоперерабатывающего предприятия и представителей коммерческих структур возбуждено 4 уголовных дела.
