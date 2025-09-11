|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР В ОТНОШЕНИИ БИЗНЕСА
14:56 11.09.2025
В Минэкономики под руководством замминистра экономики Кирилла Машарского 11 сентября 2025г. состоялась рабочая встреча с представителями отраслевых бизнес-союзов для обсуждения проекта постановления Правительства по вопросам применения профилактических мероприятий в контрольной (надзорной) деятельности, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
«Основная задача данной инициативы – предложить эффективные инструменты, которые помогут предпринимателям заранее исключать возможные нарушения, а не нести ответственность за них. Превентивность и справедливость – главные ориентиры для проверяющих», – отметил в ходе встречи Кирилл Машарский.
Участники мероприятия детально рассмотрели ключевые аспекты документа, сфокусировавшись на трех основных вопросах:
эффективность предложенных мер профилактических и предупредительного характера для субъектов хозяйствования.
недопущение совпадения профилактических мер с уже существующими формами государственного контроля (надзора);
механизм оценки эффективности деятельности контролирующих (надзорных) органов.
По итогам обсуждения высказан ряд конструктивных предложений и рекомендаций, которые будут проанализированы и учтены для дальнейшей доработки проекта постановления.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2025
Курсы в банках
на 11.09.2025
Конвертация в банках
на 11.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте