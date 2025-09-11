ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР В ОТНОШЕНИИ БИЗНЕСА


14:56 11.09.2025

В Минэкономики под руководством замминистра экономики Кирилла Машарского 11 сентября 2025г. состоялась рабочая встреча с представителями отраслевых бизнес-союзов для обсуждения проекта постановления Правительства по вопросам применения профилактических мероприятий в контрольной (надзорной) деятельности, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

«Основная задача данной инициативы – предложить эффективные инструменты, которые помогут предпринимателям заранее исключать возможные нарушения, а не нести ответственность за них. Превентивность и справедливость – главные ориентиры для проверяющих», – отметил в ходе встречи Кирилл Машарский.

Участники мероприятия детально рассмотрели ключевые аспекты документа, сфокусировавшись на трех основных вопросах:

эффективность предложенных мер профилактических и предупредительного характера для субъектов хозяйствования.

недопущение совпадения профилактических мер с уже существующими формами государственного контроля (надзора);

механизм оценки эффективности деятельности контролирующих (надзорных) органов.

По итогам обсуждения высказан ряд конструктивных предложений и рекомендаций, которые будут проанализированы и учтены для дальнейшей доработки проекта постановления.
