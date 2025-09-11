Экономика РБ

США СНЯЛИ САНКЦИИ С «БЕЛАВИА»

14:22 11.09.2025 США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Об этом заявил представитель президента США Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко, сообщает Telegram-канал Пул Первого. «Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно». В отношении «Белавиа». И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и Министерство торговли, и Министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято», - отметил представитель президента США.