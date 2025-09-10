ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ГОСНАГРАД УДОСТОЕНЫ 68 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


13:02 11.09.2025

Государственных наград удостоены 68 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал 10 сентября Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, смелость и решительность, проявленные при спасении человека на воде, достижение высоких производственных показателей, заслуги в воинской службе, охране государственной границы, природоохранной деятельности, значительный личный вклад в обеспечение законности, укрепление правопорядка и борьбу с преступностью, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, развитие агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, промышленности, строительства, транспортной отрасли, отличные достижения в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта.

Орденом Отечества II степени награжден генеральный директор Института порошковой металлургии имени академика О.В.Романа Александр Ильющенко, орденом Почета - начальник юридического управления Управления делами Президента Беларуси Елена Лебедева и председатель Гродненского райисполкома Валерий Хелский, орденом Франциска Скорины - артист-солист-инструменталист, ведущий мастер сцены Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии Игорь Оловников.

Медали "За спасенную жизнь" удостоен пенсионер Виталий Горожанкин, "За отличие в воинской службе" - начальник отдела главного управления Государственного пограничного комитета Ольга Чергинец.

Представители различных силовых структур награждены медалями за отличия в охране общественного порядка и государственной границы, в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Большая группа работников удостоена медали "За трудовые заслуги". В их числе - ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, генеральный директор ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ" Андрей Буйневич.

Среди награжденных медалью Франциска Скорины - артист хора Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича Людмила Земцова и директор Молодежного театра эстрады Сергей Медведев.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь.

Звание "Заслуженный деятель науки" присвоено профессору кафедры государственного управления Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь Станиславу Князеву, "Заслуженный работник образования" - директору Лицея межгосударственного образовательного учреждения высшего образования "Белорусско-Российский университет" имени Л.Е.Маневича Георгию Голикову.

Звания заслуженного работника промышленности удостоена производитель конфет ОАО "Коммунарка" Елена Радюк. Заслуженным лесоводом стал директор Кличевского лесхоза Владимир Косенков, заслуженным строителем - генеральный директор ОАО "Стройтрест № 1" Владимир Бублик и руководитель проектов по строительству и ремонту транспортных объектов ОАО "Дорожно-строительный трест № 5" Владимир Колесень.

Спортсмены-инструкторы национальной команды Беларуси по плаванию Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович удостоены звания "Заслуженный мастер спорта".
