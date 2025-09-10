ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ УСИЛЯТ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ


12:54 11.09.2025

Взаимные поставки продукции агропромышленного комплекса должны стать стратегическим вектором развития биржевой торговли между Беларусью и Оренбургской областью, что обеспечит высокую положительную динамику товарооборота и более широкое применение биржевого механизма в экспортно-импортной деятельности. Об этом заявил представитель Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), выступая на выставке-форуме «Меновой двор», которая проходит 10-12 сентября в Оренбурге.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, в мероприятии принимают участие свыше 120 компаний из 15 регионов России, а также из Беларуси, Ирана, Казахстана, Камеруна, Китая и Узбекистана.

По данным БУТБ, в настоящее время через биржу в Оренбургскую область реализуются только продукция белорусской деревообрабатывающей промышленности, причем по сравнению с январем-августом прошлого года объемы сделок выросли на 34%. Вместе с тем полностью незадействованным остается сегмент АПК, несмотря на то что и Беларуси, и Оренбургской области есть что предложить друг другу. В частности, на белорусском рынке есть потребность в подсолнечном масле и шроте, а также в злаковых культурах, таких как пшеница и ячмень. В свою очередь оренбургские потребители заинтересованы в закупках молочной продукции и кормовых добавок белорусского производства.

В свете этого на полях выставки-форума «Меновой двор» состоялись встречи с представителями ведущих предприятий сельскохозяйственного сектора Оренбуржья по вопросам аккредитации на БУТБ и размещения заявок на покупку и продажу продукции АПК в биржевой торговой системе.

Кроме того, проведены переговоры с руководством Центра поддержки экспорта Оренбургской области и региональной торгово-промышленной палаты. В результате достигнуты договоренности об оказании содействия БУТБ в установлении контактов с субъектами малого и среднего предпринимательства региона с целью привлечения их на биржевую платформу.

По состоянию на 11 сентября 2025 г. на БУТБ были аккредитованы 15 компаний из Оренбургской области — на 2 больше, чем в начале года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2025
валюта курс
EUR 3.6118
USD 3.0841
RUB 3.6397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.6000 +0.012
USD 3.0841 +0.0249
RUB 3.6397 -0.0244
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6150 3.6200
USD 3.0910 3.0970
RUB 3.6150 3.6280
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1720
EUR/RUB 99.5000 99.9900
USD/RUB 85.2500 85.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте