Взаимные поставки продукции агропромышленного комплекса должны стать стратегическим вектором развития биржевой торговли между Беларусью и Оренбургской областью, что обеспечит высокую положительную динамику товарооборота и более широкое применение биржевого механизма в экспортно-импортной деятельности. Об этом заявил представитель Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), выступая на выставке-форуме «Меновой двор», которая проходит 10-12 сентября в Оренбурге.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, в мероприятии принимают участие свыше 120 компаний из 15 регионов России, а также из Беларуси, Ирана, Казахстана, Камеруна, Китая и Узбекистана.

По данным БУТБ, в настоящее время через биржу в Оренбургскую область реализуются только продукция белорусской деревообрабатывающей промышленности, причем по сравнению с январем-августом прошлого года объемы сделок выросли на 34%. Вместе с тем полностью незадействованным остается сегмент АПК, несмотря на то что и Беларуси, и Оренбургской области есть что предложить друг другу. В частности, на белорусском рынке есть потребность в подсолнечном масле и шроте, а также в злаковых культурах, таких как пшеница и ячмень. В свою очередь оренбургские потребители заинтересованы в закупках молочной продукции и кормовых добавок белорусского производства.

В свете этого на полях выставки-форума «Меновой двор» состоялись встречи с представителями ведущих предприятий сельскохозяйственного сектора Оренбуржья по вопросам аккредитации на БУТБ и размещения заявок на покупку и продажу продукции АПК в биржевой торговой системе.

Кроме того, проведены переговоры с руководством Центра поддержки экспорта Оренбургской области и региональной торгово-промышленной палаты. В результате достигнуты договоренности об оказании содействия БУТБ в установлении контактов с субъектами малого и среднего предпринимательства региона с целью привлечения их на биржевую платформу.

По состоянию на 11 сентября 2025 г. на БУТБ были аккредитованы 15 компаний из Оренбургской области — на 2 больше, чем в начале года.