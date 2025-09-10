|О компании
|11.09.2025
Экономика РБ
ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО НА 6,5%
12:09 11.09.2025
Валовое производство молока в Беларуси на 9 сентября 2025 года достигло впечатляющей отметки — почти 25 тыс. тонн в сутки, что на 6,5% больше, чем в этот же период 2024 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, процент товарности реализуемого молока составил 91,7 что на 0,5% выше прошлогоднего.
«Такие цифры — результат слаженной работы тысяч специалистов, внедрения современных технологий и системной государственной поддержки молочной отрасли. Но ещё показательнее — средний удой молока на одну корову: 18,3 килограмма в сутки», - сообщили в Минсельхозпроде.
Регионы в лидерах: Брестчина — 22,7 кг на корову выше среднего на 4,4 кг, Гродненщина — 21,6 кг;
Минская область — 19,8 кг; Гомельщина — 13,7 кг; Витебская — 13,5 кг; Могилёвщина — 12,4 кг
Высокие удои – это результат содержания бурёнок на современных молочно-товарных комплексах, где созданы комфортные условия, а кормление и уход выстроены по точным технологическим схемам. Именно такие «молочные фабрики» и строгое соблюдение дисциплины на них дают высокие результаты.
К концу текущего года планируется произвести порядка 9 млн. тонн молока при продуктивности дойного стада около 6 500 кг молока на корову.
