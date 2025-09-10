ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: СВОЕВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ПО ФИНОЗДОРОВЛЕНИЮ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ПРОИЗВОДСТВА И РАБОЧИЕ МЕСТА


11:49 11.09.2025

Своевременно принятые меры по финансовому оздоровлению помогают сохранить производства и рабочие места. Об этом заявил начальник Гомельского областного территориального отдела по санации и банкротству Министерства экономики Александр Гарбун, посещая в составе рабочей группы ОАО «Строительно-монтажный трест №27».

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, предприятие находится в санации с 2020 года. Процедура позволила сохранить и модернизировать производство, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество, освоить выпуск новых видов продукции. В 2023-м организация вышла на стабильную и эффективную работу, ежегодно набирая темпы роста по основным показателям.

На текущий момент ОАО «Строительно-монтажный трест№27» демонстрирует положительную динамику зарплаты (выросла в 1,6 раза, выплачивается без задержек), прибыли (в 2,5 раза), идут активные инвестиции в производство. Своевременно уплачиваются налоги и другие текущие платежи.

«Своевременные управленческие решения о введении процедуры санации позволили сохранить и модернизировать производство в 17 организациях Гомельской области, в 9 из которых она уже успешно завершена», – отметил Александр Гарбун.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2025
валюта курс
EUR 3.6118
USD 3.0841
RUB 3.6397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.6000 +0.012
USD 3.0841 +0.0249
RUB 3.6397 -0.0244
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5850 3.6200
USD 3.0800 3.0950
RUB 3.6200 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1730
EUR/RUB 98.5000 100.0000
USD/RUB 84.6000 85.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
