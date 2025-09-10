Своевременно принятые меры по финансовому оздоровлению помогают сохранить производства и рабочие места. Об этом заявил начальник Гомельского областного территориального отдела по санации и банкротству Министерства экономики Александр Гарбун, посещая в составе рабочей группы ОАО «Строительно-монтажный трест №27».

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, предприятие находится в санации с 2020 года. Процедура позволила сохранить и модернизировать производство, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество, освоить выпуск новых видов продукции. В 2023-м организация вышла на стабильную и эффективную работу, ежегодно набирая темпы роста по основным показателям.

На текущий момент ОАО «Строительно-монтажный трест№27» демонстрирует положительную динамику зарплаты (выросла в 1,6 раза, выплачивается без задержек), прибыли (в 2,5 раза), идут активные инвестиции в производство. Своевременно уплачиваются налоги и другие текущие платежи.

«Своевременные управленческие решения о введении процедуры санации позволили сохранить и модернизировать производство в 17 организациях Гомельской области, в 9 из которых она уже успешно завершена», – отметил Александр Гарбун.