Минский автомобильный завод за первое полугодие 2025 года достиг целевого показателя по энергосбережению в -6,9% при доведенном задании в -3,0%, сообщает пресс-служба МАЗа.

«Благодаря 7 внедренным энергосберегающим мероприятиям, за 6 месяцев 2025 года удалось сэкономить 2638 тонн условного топлива. Экономия топливно-энергетических ресурсов с учетом переходящего эффекта от мероприятий, внедренных в 2024 году, в денежном выражении составила более 1,8 млн рублей», — подчеркнули в управлении главного энергетика.

Среди наиболее значимых мероприятий — модернизация сварочного оборудования и внедрение энергоэффективных компрессоров, обеспечивающих подачу сжатого воздуха в цеха вне основной загрузки производства.