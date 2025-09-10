ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАЗ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖНИЮ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2025 ГОДА


11:25 11.09.2025

Минский автомобильный завод за первое полугодие 2025 года достиг целевого показателя по энергосбережению в -6,9% при доведенном задании в -3,0%, сообщает пресс-служба МАЗа.

«Благодаря 7 внедренным энергосберегающим мероприятиям, за 6 месяцев 2025 года удалось сэкономить 2638 тонн условного топлива. Экономия топливно-энергетических ресурсов с учетом переходящего эффекта от мероприятий, внедренных в 2024 году, в денежном выражении составила более 1,8 млн рублей», — подчеркнули в управлении главного энергетика.

Среди наиболее значимых мероприятий — модернизация сварочного оборудования и внедрение энергоэффективных компрессоров, обеспечивающих подачу сжатого воздуха в цеха вне основной загрузки производства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2025
валюта курс
EUR 3.6118
USD 3.0841
RUB 3.6397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.6000 +0.012
USD 3.0841 +0.0249
RUB 3.6397 -0.0244
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5850 3.6200
USD 3.0800 3.0950
RUB 3.6200 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1730
EUR/RUB 98.5000 100.0000
USD/RUB 84.6000 85.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте