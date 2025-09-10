Сотрудники таможенных органов в пунктах пропуска на белорусско-польской границе, которая по решению польской стороны в полночь 11 сентября будет временно закрыта, работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГТК.

В двух пока еще функционирующих пунктах пропуска «Козловичи» и «Брест» усилены смены в целях пропуска максимального количества автомобилей в случае нормальной подачи и приема транспортных средств сопредельной стороной.

За последние сутки в пункте пропуска «Брест» таможенники своевременно оформили все легковые авто и автобусы, прибывшие с территории Польши - это порядка 1000 транспортных средств. Сейчас выезда в Польшу здесь ожидают 1500 автомобилей, зарегистрированных в электронной очереди, которые вызываются в пункт пропуска по мере готовности польской стороны их принять.

Система электронной очереди в указанных белорусских пунктах пропуска функционирует в штатном режиме, после регистрации в которой возможно ожидание вызова на границу в любом разрешенном для этого месте. Ее работа не будет приостанавливаться на время закрытия Польшей сопредельных пунктов пропуска.