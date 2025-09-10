ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
11.09.2025   
Экономика РБ


ГТК: В ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ С ПОЛЬШЕЙ СОТРУДНИКИ ТАМОЖНИ РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ


11:23 11.09.2025

Сотрудники таможенных органов в пунктах пропуска на белорусско-польской границе, которая по решению польской стороны в полночь 11 сентября будет временно закрыта, работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГТК.

В двух пока еще функционирующих пунктах пропуска «Козловичи» и «Брест» усилены смены в целях пропуска максимального количества автомобилей в случае нормальной подачи и приема транспортных средств сопредельной стороной.

За последние сутки в пункте пропуска «Брест» таможенники своевременно оформили все легковые авто и автобусы, прибывшие с территории Польши - это порядка 1000 транспортных средств. Сейчас выезда в Польшу здесь ожидают 1500 автомобилей, зарегистрированных в электронной очереди, которые вызываются в пункт пропуска по мере готовности польской стороны их принять.

Система электронной очереди в указанных белорусских пунктах пропуска функционирует в штатном режиме, после регистрации в которой возможно ожидание вызова на границу в любом разрешенном для этого месте. Ее работа не будет приостанавливаться на время закрытия Польшей сопредельных пунктов пропуска.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2025
валюта курс
EUR 3.6118
USD 3.0841
RUB 3.6397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.6000 +0.012
USD 3.0841 +0.0249
RUB 3.6397 -0.0244
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5850 3.6200
USD 3.0800 3.0950
RUB 3.6200 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1730
EUR/RUB 98.5000 100.0000
USD/RUB 84.6000 85.3000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
