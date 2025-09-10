Центр поддержки предпринимательства города Минска «Сервис-Люкс» запускает бесплатную программу наставничества (менторства) программу для людей старше 50 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЦПП, участниками программы (менти) могут стать как те, кто только задумывается о запуске своего бизнеса, так и предприниматели с опытом, которые ищут новые возможности для роста или хотели бы сменить формат бизнеса.

К участию приглашаются также наставники (менторы) – специалисты и профессионалы любого возраста, готовые делиться опытом и помогать участникам. Это могут быть эксперты в самых разных сферах: маркетинг, продажи, работа на маркетплейсах или что-то еще. Главное – желание делиться своими знаниями. Менторы будут работать в парах с участниками, помогая решать конкретные задачи их будущего или уже действующего бизнеса.

Такой индивидуальный подход позволит участникам по-новому взглянуть на свои идеи, попробовать современные подходы и укрепить уверенность в своих силах. Менторы, в свою очередь, смогут расширить свой опыт, укрепить профессиональный авторитет и помочь другим достичь конкретных результатов. Важно, что для работы в роли ментора не требуется опыт наставничества: команда Программы и Центр поддержки предпринимательства обеспечат всю необходимую поддержку.

Подробнее о Программе и формате участия можно будет узнать на онлайн-презентации 12 сентября.

«Мы уверены, что начинать предпринимательскую деятельность можно в любом возрасте: формат менторства для этого идеально подходит, так как позволяет эффективно и без стресса освоить новые подходы и инструменты. Пары ментор-менти формируются так, чтобы опыт наставника максимально соответствовал потребностям конкретного участника. Благодаря личной поддержке ментора предприниматели старше 50 лет смогут действовать увереннее и получать помощь именно там, где это необходимо», – отметили в ЦПП Минска.

Программа стартует 1 октября и продлится два месяца. Регистрация уже открыта, заявки принимаются до 16 сентября. Присоединиться можно тремя способами:

• заполнив онлайн-анкету,

• написав на электронную почту ,

• либо просто позвонив по телефону +375 (33) 680-67-11.