В ГОМЕЛЬСКОЙ ОКБ ОТКРЫЛИ ОБНОВЛЕННОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

09:44 11.09.2025 В Гомельской областной клинической больнице открыли обновленное терапевтическое отделение, сообщает Telegram-канал Минздрава. Комплексный текущий ремонт был выполнен хозяйственным способом. Объем работ включал полную замену отделки палат, коридоров и служебных помещений, а также модернизацию инженерных систем: произведена замена электропроводки, осветительных приборов и санитарного оборудования. Отделение рассчитано на 45 коек, включая две палаты повышенной комфортности, и специализируется на лечении пациентов с болезнями системы кровообращения и почек.