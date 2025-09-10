|О компании
|11.09.2025
Экономика РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОКБ ОТКРЫЛИ ОБНОВЛЕННОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
09:44 11.09.2025
В Гомельской областной клинической больнице открыли обновленное терапевтическое отделение, сообщает Telegram-канал Минздрава.
Комплексный текущий ремонт был выполнен хозяйственным способом.
Объем работ включал полную замену отделки палат, коридоров и служебных помещений, а также модернизацию инженерных систем: произведена замена электропроводки, осветительных приборов и санитарного оборудования.
Отделение рассчитано на 45 коек, включая две палаты повышенной комфортности, и специализируется на лечении пациентов с болезнями системы кровообращения и почек.
