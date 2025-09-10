ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В РАБОТЕ РАЙАГРОСЕРВИСОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ УСТАНОВИЛ НАРУШЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ


09:28 11.09.2025

В рамках контроля за выполнением поручений президента Комитетом госконтроля Гродненской области изучена деятельность райагросервисов. Установлен ряд проблемных вопросов, сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

К примеру, во время мониторинга в ОАО «Слонимский ремонтный завод» простаивало 5 единиц отремонтированной техники. Передавшие ее для проведения ремонта сельхозпредприятия не рассчитались за оказанные услуги и не смогли забрать технику.

Также у предприятия установлены излишки запчастей общей массой 8,5 тонн. Помимо этого, выявлено излишнее списание дизельного топлива на обкатку двигателей после ремонта. За последние 3,5 года райагросервисом необоснованно списано 2,6 тонны «солярки». Причина – завышение норм расхода на дизельное топливо.

Нарушения установлены также в КПУП «Островецкая сельхозтехника». Здесь выявлены излишки основных средств и товарно-материальных ценностей, не числящихся в бухгалтерском учете. Кроме того, установлены факты реализации одной из сельхозорганизаций запасных частей по завышенным ценам.

Решается вопрос о привлечении данных райагросервисов к ответственности. Ряд выявленных нарушений уже устранен.
